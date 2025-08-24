Voľby do Poslaneckej snemovne by vyhralo hnutie ANO s 32,7 %.
Víťazom českých parlamentných volieb by sa stalo hnutie ANO so ziskom takmer 33 % hlasov. Na druhom mieste by skončila vládna koalícia Spolu, ktorá by získala viac ako 21 % hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu volebných preferencií analytického ústavu STEM pre televíziu CNN Prima NEWS, zverejnených v nedeľu – informuje TASR.
Televízia zdôrazňuje, že hnutie ANO si opäť mierne polepšilo a drží si náskok pred ostatnými stranami. Najväčšiu podporu má u občanov bez maturity aj u ľudí starších ako 60 rokov, no u žiadnej sociodemografickej skupiny sa výrazne neprepadá. Koalícia Spolu sa zasa teší podpore u vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale celkovo má relatívne vyváženú podporu naprieč vekovými skupinami aj pohlaviami, dopĺňa CNN Prima NEWS.
Tretie miesto by vo voľbách obsadila koalícia zložená z hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), Trikolora, Svobodní a PRO s 11 % hlasov. Nasledovalo by hnutie STAN s 10,9 %.
Na piatej priečke by skončili Piráti s 8,5 % hlasov a šieste miesto by obsadilo hnutie Stačilo! so 7 %. Strana Motoristé sobě by získala 3,9 % hlasov, po ktorej by nasledovala Přísaha s 3,3 %. Na zvolenie do Poslaneckej snemovne potrebujú strany najmenej 5 % hlasov. Voľby do českého parlamentu sa budú konať 3. a 4. októbra.
