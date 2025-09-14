Kategórie
Natália Mišániová
dnes 14. septembra 2025 o 16:02
Čas čítania 0:54

PRIESKUM: Voľby v Česku by vyhral Babiš. Polepšili si Piráti aj Motoristi

Zahraničie
Zdroj: TASR/AP

Do Poslaneckej snemovne by sa dostali aj Piráti, STAN, Stačilo! či Motoristi, zatiaľ čo Prísaha ostáva hlboko pod hranicou zvoliteľnosti.

Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by vyhralo hnutie ANO so ziskom 31,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa s 20,2 percenta umiestnila koalícia vládnych strán Spolu, nasledovaná hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) s 12,5 percenta.

Štvrté a piate miesto by si s rovnakými desiatimi percentami delili Piráti, ktorí tak posilnili svoju pozíciu na dvojciferný výsledok, a Starostovia a nezávislí (STAN). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News.

Okrem zmienených politických subjektov by sa do Poslaneckej snemovne dostali aj predstavitelia volebnej koalície Stačilo! (7,4 percenta), za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati, a rovnako aj Motoristi (6 percent), ktorí si týmto výsledkom oproti modelu STEM z minulého týždňa opäť polepšili.

Naopak, ako píše server televízie CNN Prima News, veľmi nízke šance na úspech má hnutie Prísaha, keďže jeho podpora dlhodobo osciluje medzi dvomi až štyrmi percentami hlasov. Podľa najnovšej sondáže menej než tri týždne pred voľbami by získalo 2,2 percenta. Pokiaľ ide o počet kresiel, hnutie ANO by malo 69 poslancov, koalícia Spolu 42, SPD 26, Piráti a Starostovia po 20. Stačilo! by malo 13 poslaneckých mandátov a Motoristi desať.

Analytici z agentúry STEM uskutočnili prieskum v troch vlnách od 21. augusta do 9. septembra. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 1500 respondentov z celého Česka. Voľby do českého parlamentu sa budú konať 3. a 4. októbra.

volby
Zdroj: TASR/Marko Erd
Česko Správy zo sveta
