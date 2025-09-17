Od piatka začne do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch.
Po sérii upršaných dní sa na Slovensku začne od štvrtka stabilizovať počasie. Meteorológovia očakávajú, že víkend prinesie nielen viac slnka, ale aj vysoké teploty, ktoré môžu dosiahnuť tropické hodnoty.
Ešte v stredu bude obloha prevažne oblačná a na severe sa môžu objaviť zrážky. Od štvrtka sa situácia zmení. Denné maximá sa v tento deň vyšplhajú približne na 23 °C.
Od piatka začne do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch. Predpovede hovoria, že od soboty do pondelka sa budú denné teploty pohybovať od 24 do 29 °C. Vyhliadky na ďalšie dni sú už chladnejšie. Po víkende sa má počasie opäť zmeniť a na Slovensko prídu dažde a teploty začnú klesať.
