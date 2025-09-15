Výstrahy platia od polnoci do 9:00 hodiny rána.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok 16. septembra meteorologické výstrahy, ktoré platia od polnoci do 9:00 ráno, predovšetkým pre severné okresy Slovenska.
Okresy ako Ružomberok, Martin, Žilina, Bytča či ďalšie regióny môžu očakávať silnejší vietor a prehánky, ktoré môžu spôsobiť dopravné komplikácie a lokálne škody, upozorňuje SHMÚ na svojom webe.
