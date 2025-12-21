Kategórie
TASR
dnes 21. decembra 2025 o 15:01
Čas čítania 0:23

Vlaky z Česka majú niekoľkohodinové meškania. Jeden zo spojov dorazí o 230 minút neskôr

Vlaky z Česka majú niekoľkohodinové meškania. Jeden zo spojov dorazí o 230 minút neskôr
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová

Obmedzenie dopravy na jednu koľaj sa dotklo desiatok spojov vrátane medzinárodných vlakov.

Medzinárodné vlakové spojenia z Česka hlásia niekoľkohodinové meškania. Na sociálnej sieti o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Dôvod meškania štátny dopravca nešpecifikoval. V Prahe v nedeľu zo železničnej trate však ukradli káble.

Medzinárodný vlak EC 125 mal napríklad hlásené meškanie 230 minút. Desiatky až stovky minút meškajú aj iné spoje.V dôsledku krádeže káblov na trati medzi pražskými stanicami Vršovice a hlavná stanica je doprava obmedzená na jednu koľaj.

Spôsobuje to výrazné meškania. Dopravca České dráhy informoval, že obmedzenie sa dotklo desiatok spojov. Páchateľa mali zadržať železničiari. Ukradnúť mal približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia.

vlaky, Česko
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová
