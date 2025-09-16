Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 16. septembra 2025 o 10:16
Čas čítania 0:24

SHMÚ vydal výstrahy pred búrkami a horským vetrom. Riziko platí pre Košice, Prešov aj časti stredného Slovenska

Kategória:
Slovensko
SHMÚ vydal výstrahy pred búrkami a horským vetrom. Riziko platí pre Košice, Prešov aj časti stredného Slovenska
Zdroj: TASR/František Iván

Výstrahy pred búrkami pokrývajú všetky okresy Košického a Prešovského kraja.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred búrkami a vetrom na horách. Najvýraznejšie riziko platí pre východné regióny Slovenska a vybrané okresy stredného a severného Slovenska.

SHMÚ SHMÚ SHMÚ dážď
Výstrahy pred búrkami pokrývajú všetky okresy Košického a Prešovského kraja. SHMÚ očakáva výskyt búrok najmä v dopoludňajších hodinách, konkrétne medzi 9.00 a 12.00 hod. Rovnaké časové rozpätie platí aj pre niektoré okresy Banskobystrického kraja, ktoré sa taktiež nachádzajú v pásme výstrahy 1. stupňa.

Na rovnaký deň SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa aj pre vietor na horách. Týka sa časti Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Počasie
Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
