Aktuálne prerušenie výroby bolo predĺžené do stredy 24. septembra tohto roka.
Automobilka Jaguar Land Rover po nedávnom kybernetickom incidente naďalej nepretržite pracuje na obnovení svojich globálnych aplikácií kontrolovaným a bezpečným spôsobom. Uviedla to manažérka komunikácie závodu v Nitre Katarína Chlebová. Podľa jej slov spoločnosť spolupracuje s externými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť a s orgánmi činnými v trestnom konaní.
V utorok (16. 9.) vedenie automobilky informovalo kolegov, dodávateľov a partnerov, že aktuálne prerušenie výroby bolo predĺžené do stredy 24. septembra tohto roka. „Toto rozhodnutie sme prijali vzhľadom na to, že naša forenzná analýza incidentu naďalej pokračuje. Zároveň zvažujeme jednotlivé fázy kontrolovaného opätovného spustenia prevádzok, čo si vyžiada určitý čas,“ skonštatovala Chlebová.
Automobilka zároveň potvrdila, že na základe ich prebiehajúceho vyšetrovania je možné, že niektoré dáta mohli byť zasiahnuté, preto informuje príslušné regulačné orgány. „Naša forenzná analýza pokračuje intenzívnym tempom a v prípade, že zistíme vplyv na dáta konkrétnych osôb, budeme ich primerane kontaktovať.“
Výrobu automobilky Jaguar Land Rover narušil rozsiahly kybernetický útok pred vyše dvoma týždňami. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.
