Automobilka Audi upozorňuje na nebezpečný podvod, ktorý sa šíri v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a katalógy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako oficiálne predajné kanály Audi. Cieľom je presvedčiť zákazníkov, aby zaplatili za autá, ktoré v skutočnosti neexistujú.
Podvodné ponuky používajú falošné e-mailové adresy a telefónne čísla, falošné bankové účty a fotografie zamestnancov predajných partnerov Audi. Niekoľko ľudí sa už stalo obeťami tejto schémy a prišli o tisíce eur.
AUDI AG sa od týchto ponúk dištancuje a potvrdila, že ani weby, ani predajné materiály nie sú oficiálnymi kanálmi spoločnosti. Audi podala trestné oznámenie a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Je potrebné overovať si údaje
Spoločnosť zároveň vyzýva spotrebiteľov, aby boli pri kúpe ojazdených áut mimoriadne opatrní a pred nákupom si vždy overili, či ide o oficiálneho predajcu. Apeluje aj na to, aby zákazníci nedôverovali príliš lákavým ponukám s výrazne nižšou cenou, overovali si kontaktné údaje. Ak sa e-mailová adresa alebo telefón nedajú priradiť k Audi, ide pravdepodobne o podvod. V prípade podozrení na podvod kontaktujte políciu.
Audi upozorňuje, že podvodníci sú pri predaji ojazdených vozidiel čoraz sofistikovanejší. Ak ponuka vyzerá príliš dobre na to, aby bola pravdivá, pravdepodobne ide o podvod. Audi zverejnila aj konkrétne falošné e-mailové adresy, ktoré sa tvária ako firemné, no nemajú s automobilkou nič spoločné. Medzi nimi sú napríklad:
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
