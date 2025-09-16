Kategórie
Aneta Gospičová TASR
včera 16. septembra 2025 o 19:13
Čas čítania 1:30

Známu automobilku paralyzoval kyberútok. Závody stoja dlhé týždne a dodávateľské reťazce čelia kolapsu

Kategória:
Zahraničie
Známu automobilku paralyzoval kyberútok. Závody stoja dlhé týždne a dodávateľské reťazce čelia kolapsu
Zdroj: Flickr/Maurizio Pesce

Spoločnosť oznámila, že jej tri britské závody, ktoré denne produkujú približne 1000 vozidiel, budú stáť do 24. septembra.

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorej výrobu pred vyše dvomi týždňami narušil rozsiahly kybernetický útok, bude mať závody odstavené ešte vyše týždňa. Oznámila to v utorok firma s tým, že na kontrolovaný reštart produkcie potrebuje čas. Informoval o tom server írskej verejnoprávnej stanice RTÉ.

Automobilka JLR, ktorú kontroluje indická spoločnosť Tata Motors, začiatkom septembra oznámila, že jej obchodné a výrobné aktivity výrazne narušil kybernetický útok a musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. Teraz informovala, že odstavenie výroby bude trvať do 24. septembra, čo znamená, že produkcia automobilky bude v dôsledku kybernetického útoku odstavená tri týždne.

Spoločnosť oznámila, že jej tri britské závody, ktoré denne produkujú približne 1000 vozidiel, budú stáť do 24. septembra. Väčšina z 33 000 zamestnancov tak naďalej zostáva doma. „Prijali sme toto rozhodnutie, keďže naše forenzné vyšetrovanie kybernetického útoku pokračuje a keďže zvažujeme rôzne fázy riadeného reštartu našich globálnych operácií, čo si vyžiada určitý čas,“ uviedla firma v oficiálnom oznámení na svojej webovej stránke. 

Hrozí prepúšťanie

Na trhoch teraz rastú obavy z rozsahu škôd pre mnohých dodávateľov britskej automobilky. Od produkcie JLR závisí v Británii približne 104 000 pracovných miest. Odborová organizácia Unite varovala, že hrozí prepúšťanie, a ako dodala, vzhľadom na dĺžku odstávky bude potrebná aj podpora vlády.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Britský denník The Telegraph v pondelok (15. 9.) informoval, že odstávka výroby by mohla trvať až do novembra. Vedenie JLR to však poprelo. Firma dodala, že kybernetický incident zasiahol niektoré dáta, aj keď zatiaľ stále nie je jasné, či sa to týkalo zákazníkov, dodávateľských firiem alebo interných systémov.

Automobilka JLR je ďalšou z veľkých britských spoločností, ktoré v posledných mesiacoch zasiahol kybernetický útok. Napríklad britská maloobchodná sieť Marks & Spencer (M&S) zaznamenala takýto útok v apríli a až takmer po štyroch mesiacoch začala v polovici augusta opätovne poskytovať službu Click & Collect.

Navyše, k narušeniu produkcie v JLR došlo v období, keď automobilka čelí viacerým výzvam vrátane slabšieho dopytu v Číne a Európe. V júli firma oznámila pokles predaja svojich vozidiel za 1. kvartál obchodného roka 2025/2026 o 11 %, čiastočne pre aprílové pozastavenie vývozu do USA. V máji sa síce vývoz obnovil, spoločnosť však zhoršila odhad ziskovej marže v súčasnom obchodnom roku na 5 až 7 %. Pôvodne počítala so ziskovou maržou na úrovni 10 %.

Jaguar
Zdroj: Unsplash / GRAHAM MANSFIELD
