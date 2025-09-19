Na mieste sú hasiči a polícia.
Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy horí kamión, neprejazdný je pravý jazdný pruh. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Priblížila, že aktuálne na mieste vykonávajú potrebné úkony dopravní policajti spolu s hasičmi. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov,“ doplnila.
