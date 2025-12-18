Výsledok sa študenti dozvedia vo svojom profile na štipendijnom portáli aj prostredníctvom e-mailu.
Talentové štipendiá majú pomôcť udržať mladých ľudí na slovenských vysokých školách a zároveň prilákať nadaných študentov zo zahraničia. Ako uviedol v tlačovej správe minister školstva Tomáš Drucker, program sa zameriava najmä na študijné odbory podporujúce inovácie, výskum a dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska.
O štipendium prejavilo záujem takmer 6-tisíc študentov
Po vyhodnotení žiadostí rezort školstva spolu s vysokými školami rozhodol, že podporu získa 1 012 domácich študentov a 32 zahraničných. Výsledok sa študenti dozvedia vo svojom profile na štipendijnom portáli aj prostredníctvom e-mailu.
Vyplácanie štipendií zabezpečia vysoké školy v prvom štvrťroku budúceho roka. Prvá platba pokryje všetky nároky vzniknuté od septembra 2025, následne budú štipendiá vyplácané mesačne spätne. Podpora je poskytovaná na tri roky pri bakalárskom štúdiu a na dva roky pri pokračovaní na druhom stupni, ak študent splní podmienky programu.
Program prináša viaceré zmeny
Výška štipendia sa zvýšila, domáci študenti môžu získať 4 000 eur ročne, zahraniční až 5 000 eur. Po prvý raz sa mohli uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, najmä tí, ktorí už štipendium získali a preukázali nadpriemerné výsledky a rozvoj talentu.
Štipendijný program Študujem doma, Slovensko ma odmení je financovaný zo štátneho rozpočtu a Programu Slovensko. Nadväzuje na podporu z Plánu obnovy a odolnosti a do roku 2029 má na štipendiá a rozvoj vysokého školstva smerovať viac než 38 miliónov eur.