Natália Mišániová
dnes 18. decembra 2025 o 19:04
Čas čítania 0:52

Štát pripravil pre študentov príjemné prekvapenie. Niektorí dostanú tisíce eur navyše

Štát pripravil pre študentov príjemné prekvapenie. Niektorí dostanú tisíce eur navyše
Zdroj: Flickr

Výsledok sa študenti dozvedia vo svojom profile na štipendijnom portáli aj prostredníctvom e-mailu.

Talentové štipendiá majú pomôcť udržať mladých ľudí na slovenských vysokých školách a zároveň prilákať nadaných študentov zo zahraničia. Ako uviedol v tlačovej správe minister školstva Tomáš Drucker, program sa zameriava najmä na študijné odbory podporujúce inovácie, výskum a dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska.

O štipendium prejavilo záujem takmer 6-tisíc študentov

Po vyhodnotení žiadostí rezort školstva spolu s vysokými školami rozhodol, že podporu získa 1 012 domácich študentov a 32 zahraničných. Výsledok sa študenti dozvedia vo svojom profile na štipendijnom portáli aj prostredníctvom e-mailu.

Vyplácanie štipendií zabezpečia vysoké školy v prvom štvrťroku budúceho roka. Prvá platba pokryje všetky nároky vzniknuté od septembra 2025, následne budú štipendiá vyplácané mesačne spätne. Podpora je poskytovaná na tri roky pri bakalárskom štúdiu a na dva roky pri pokračovaní na druhom stupni, ak študent splní podmienky programu.

Program prináša viaceré zmeny

Výška štipendia sa zvýšila, domáci študenti môžu získať 4 000 eur ročne, zahraniční až 5 000 eur. Po prvý raz sa mohli uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, najmä tí, ktorí už štipendium získali a preukázali nadpriemerné výsledky a rozvoj talentu.

Štipendijný program Študujem doma, Slovensko ma odmení je financovaný zo štátneho rozpočtu a Programu Slovensko. Nadväzuje na podporu z Plánu obnovy a odolnosti a do roku 2029 má na štipendiá a rozvoj vysokého školstva smerovať viac než 38 miliónov eur.

školstvo, minister školstva, Tomáš Drucker
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
