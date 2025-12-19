Kristína Králiková preberá vedenie Inštitútu zdravotných analýz. Verejnosť si ju pamätá aj podľa jej sympatií k Robertovi Ficovi.
Na Ministerstve zdravotníctva skončil vo funkcii šéf analytického oddelenia Matej Ovčiarka. Jeho miesto preberá Kristína Králiková, informuje Denník N.
Králiková je dočasne poverená ako riaditeľka Inštitútu zdravotných analýz a na túto pozíciu prišla z Centra pre klasifikačný systém DRG, ktoré spadá pod rezort zdravotníctva.
Pôsobila aj na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa podľa vyjadrenia ministerstva zameriavala na analýzy fungovania zdravotného systému.
Ako upozornil bývalý moderátor TA3 Rasťo Iliev, Kristína Králiková sa v mladosti objavila v médiách kvôli svojej vášni pre stranu Smer-SD a Roberta Fica. Plus JEDEN DEŇ v článku z roku 2012 informoval, že sa Kristína v detskej izbe ladenej do ružova obklopovala fotografiami premiéra.
„Neriešim ho ako muža, ale ako politika. Páči sa mi, aký je ľudský a prívetivý, jednoducho je super!“ vyhlásila vtedy 17-ročná tínedžerka pre Plusku. Na otázku, čo by si želala k osemnástke, odpovedala: „Prihlášku do strany Smer“.