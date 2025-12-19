Prípad prevzala krajská kriminálna polícia.
Pri tragickej nehode na diaľnici D1 neďaleko Trenčína zomrel manželský pár z Teplíc, 61-ročný muž a 52-ročná žena. Indície z prípadu však nasvedčujú, že žena mohla zomrieť ešte pred autonehodou, informuje portál tvnoviny.
Manželia zastavili na benzínke v Zamarovciach, kde sa údajne pohádali. Neskôr, na základe pôvodných informácií od polície, si za volant mala sadnúť žena a prejsť do protismeru, kde sa auto zrazilo čelne s kamiónom.
Podľa výpovedí svedkov vozidlo nemalo zapnuté svetlá a okolnosti spočiatku naznačovali, že mohlo ísť o samovraždu. Polícia nariadila súdnolekársku pitvu a po vyhodnotení prípad prekvalifikovala.
Nové zistenia naznačujú, že žena bola v čase zrážky už niekoľko minút mŕtva, čo znamená, že vozidlo mal riadiť muž. Okolnosti celej udalosti vyšetrujú. Prípad prevzala krajská kriminálna polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.