TASR
dnes 19. septembra 2025 o 15:02
Čas čítania 0:31

EÚ navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu do roku 2027

Kategória:
Zahraničie
EÚ navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu do roku 2027
Zdroj: TASR/AP

Von der Leyenová predstavila 19. balík protiruských sankcií.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok predstavila nový, už 19. balík protiruských sankcií. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu. Brusel tiež navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) od januára 2027.

„Chceme, aby Rusko opustilo bojisko a zasadlo za rokovací stôl, pretože len tak dáme mieru skutočnú šancu,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii.

Súčasťou 19. sankčného balíka je aj zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. EÚ tiež navrhuje sankcionovať osoby zapojené do únosov ukrajinských detí z vojnou postihnutých oblastí.

Prečítaj si aj tieto články:

12. septembra 2025 o 15:57 Čas čítania 0:29 EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek
12. septembra 2025 o 15:57 Čas čítania 0:29 EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek
19. septembra 2025 o 13:14 Čas čítania 0:45 VIDEO: V Handlovej sa muž vyhrážal voličom Fica. Tvrdil, že ich otrávi
putin
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Európska únia Rusko Sankcie Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
