Von der Leyenová predstavila 19. balík protiruských sankcií.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok predstavila nový, už 19. balík protiruských sankcií. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu. Brusel tiež navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) od januára 2027.
„Chceme, aby Rusko opustilo bojisko a zasadlo za rokovací stôl, pretože len tak dáme mieru skutočnú šancu,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii.
Súčasťou 19. sankčného balíka je aj zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. EÚ tiež navrhuje sankcionovať osoby zapojené do únosov ukrajinských detí z vojnou postihnutých oblastí.
