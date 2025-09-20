Cez víkend bude v Bratislave kvôli podujatiam viacero dopravných obmedzení.
- Cez víkend bude v Bratislave pre športové podujatia a zhromaždenia viacero dopravných obmedzení. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
- V súvislosti so ženským bežeckým podujatím dôjde v sobotu medzi 8.30 a 17.30 h k uzavretiu úseku Pribinovej ulice od Šafárikovho námestia po hotel na Pribinovej ulici. Doprava bude na Prístavnej ulici v smere na Prístavný most presmerovaná do protismerného jazdného pruhu, od prístavu po križovatku ulíc Prístavná - Košická povedie v jednom jazdnom pruhu.
- Rovnako dôjde v čase od 9.00 do 12.15 h a od 15.00 do 17.30 h k uzavretiu vjazdu do podzemných garáží nákupného centra na Pribinovej. Výjazd z garáží bude počas podujatia možný bez obmedzení.
Širší kontext: Dopravné obmedzenia budú tiež v súvislosti so zhromaždením, ktoré sa začne o 16.00 h. Konať sa bude v uliciach širšieho centra mesta, najmä v okolí Námestia SNP, Hurbanovho námestia a Námestia Slobody.
Polícia upozorňuje aj na možné obmedzenia pri futbalovom zápase medzi ŠK Slovan Bratislava a DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční o 20.30 h na Národnom futbalovom štadióne.
„Obmedzenia v cestnej premávke v okolí štadióna môžu vzniknúť pred jeho začiatkom a po ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Kalinčiakova, Viktora Tegelhoffa a Príkopova,“ spresnila polícia. Zároveň vyzvala účastníkov všetkých podujatí, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny polície.
Prečítaj si aj tieto články: