Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 20. septembra 2025 o 15:48
Čas čítania 0:27

V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
Zdroj: Unsplash/Janko Ferlič

Úrad vyzýva obyvateľov aj návštevníkov, aby zachovali opatrnosť a týmto oblastiam sa radšej vyhli.

  • Úrad upozorňuje, že v lokalitách Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom sa pohybuje medveď.
  • Obyvateľom a návštevníkom odporúča, aby zvýšili opatrnosť a týmto oblastiam sa dočasne vyhýbali.
  • Situácia podľa úradu predstavuje riziko, preto treba dodržiavať bezpečnostné odporúčania.

Citát: „V súčasnosti sa v lokalite Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom pohybuje medveď, čo predstavuje riziko pre obyvateľov a návštevníkov tejto oblasti. Upozorňujeme všetkých, aby zachovali zvýšenú opatrnosť a vyhýbali sa týmto lokalitám,“ informuje obecný úrad Breza.

Širší kontext: V prípade stretnutia so šelmou radia zachovať pokoj a nesnažiť sa medveďa provokovať. Ľudia by sa podľa usmernení mali pomaly vzdialiť a vyhnúť sa náhlym pohybom, ktoré by mohli zviera vyľakať.

Prečítaj si aj tieto články:

9. septembra 2025 o 17:30 Čas čítania 0:22 Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
20. septembra 2025 o 10:41 Čas čítania 0:39 Dôležitý diaľničný úsek uzatvorili. Vodiči sa musia pripraviť na víkendové obmedzenie Dôležitý diaľničný úsek uzatvorili. Vodiči sa musia pripraviť na víkendové obmedzenie
20. septembra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:40 Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO

Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Medvede na Slovensku Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Janko Ferlič
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred hodinou
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
dnes o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 hodinami
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
včera o 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 21:44
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
včera o 05:44
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
včera o 18:14
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 2 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 3 dňami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
16. 9. 2025 12:10
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň pred 51 minútami
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov dnes o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott dnes o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu dnes o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov včera o 18:58
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ včera o 17:38
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania včera o 16:54
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ včera o 16:06
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu včera o 15:19
Slovensko Všetko
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
pred hodinou
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
Ministerstvo kultúry kúpilo pre ministerku Šimkovičovú letenky do New Yorku za tisíce eur.
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
pred 39 minútami
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
dnes o 11:55
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
pred hodinou
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
dnes o 11:20
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
dnes o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 2 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
pred 3 dňami
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia