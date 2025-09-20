Úrad vyzýva obyvateľov aj návštevníkov, aby zachovali opatrnosť a týmto oblastiam sa radšej vyhli.
- Úrad upozorňuje, že v lokalitách Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom sa pohybuje medveď.
- Obyvateľom a návštevníkom odporúča, aby zvýšili opatrnosť a týmto oblastiam sa dočasne vyhýbali.
- Situácia podľa úradu predstavuje riziko, preto treba dodržiavať bezpečnostné odporúčania.
Citát: „V súčasnosti sa v lokalite Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom pohybuje medveď, čo predstavuje riziko pre obyvateľov a návštevníkov tejto oblasti. Upozorňujeme všetkých, aby zachovali zvýšenú opatrnosť a vyhýbali sa týmto lokalitám,“ informuje obecný úrad Breza.
Širší kontext: V prípade stretnutia so šelmou radia zachovať pokoj a nesnažiť sa medveďa provokovať. Ľudia by sa podľa usmernení mali pomaly vzdialiť a vyhnúť sa náhlym pohybom, ktoré by mohli zviera vyľakať.
