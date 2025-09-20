Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami.
- Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska.
- Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že let prebiehal v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru, bez narušenia hraníc iných štátov.
- Ministerstvo zároveň uviedlo, že ruské lietadlá neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor.
- Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.
Širší kontext: Estónsko poskytlo odlišnú verziu udalostí – podľa tamojších úradov tri ruské stíhacie lietadlá bez povolenia vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru v blízkosti ostrova Vaindloo a zotrvali v ňom približne 12 minút. Ani tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle overené.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na platforme X uviedla, že NATO reagovalo okamžite a ruské lietadlá zachytilo. Detaily samotného manévru zachytenia však zatiaľ nie sú známe. V podobných prípadoch zvyknú aliančné stíhačky vzlietnuť a sprevádzať narušiteľa mimo vzdušného priestoru členskej krajiny.
