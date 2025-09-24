Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na používanie nebezpečného výrobku.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) stiahla z trhu nebezpečný výrobok. Ide o výrobok od spoločnosti Action „Kettlebell 10kg“ číslo produktu 3217083, od výrobcu Via Chassé. Dôvodom je, že sa z niektorých výrobkov uvoľňuje nebezpečné žiarenie, informuje SOI na webe.
„Niektoré kettlebells vyžarujú zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. Toto množstvo nie je akútne nebezpečné. Pravidelné používanie počas dlhšieho časového obdobia však môže predstavovať zdravotné riziko,“ opisuje príčiny nebezpečenstva SOI.
SOI výrobok stiahla z trhu a upozornila predajcu, aby zabránil tomu, že sa výrobok opäť začne predávať. „V prípade, že si spotrebitelia uvedený výrobok zakúpili, môžu ho priniesť späť do najbližšej predajne Action, pričom im budú vrátené peniaze. Spotrebitelia nemusia predložiť doklad o kúpe,“ upozorňuje.
