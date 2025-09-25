Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 25. septembra 2025 o 6:27
Čas čítania 1:02

Slováci držia na účtoch či v hotovosti takmer polovicu peňazí. Investujú podstatne menej ako zvyšok Európy

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci držia na účtoch či v hotovosti takmer polovicu peňazí. Investujú podstatne menej ako zvyšok Európy
Zdroj: FreeIMG

Hotovosť, účty a vklady tvoria až 45 % z finančných aktív domácností.

  • Rýchle zdražovanie v posledných rokoch zvýšilo záujem Slovákov o investovanie ako ochranu pred infláciou. Napriek tomu majú slovenské domácnosti stále veľa peňazí v hotovosti alebo na účtoch – až 45 % z ich finančných aktív.
  • Kým niektorí Slováci žijú od výplaty k výplate, iní nechávajú na účtoch ležať desiatky až stovky tisíc eur. V porovnaní s európskym priemerom investujú podstatne menej.
  • Podľa analytičky Evy Sadovskej patria Slováci medzi konzervatívne národy s nízkou finančnou a investičnou gramotnosťou.
  • Kým pred desiatimi rokmi tvorila hotovosť a vklady vyše polovicu aktív domácností, v roku 2024 to bolo 45 %. Tento podiel je však stále výrazne vyšší ako v eurozóne, kde sa pohybuje okolo jednej tretiny.

Širší kontext: Vyššie podiely hotovosti ako Slovensko majú napríklad Portugalsko, Slovinsko či Grécko. Naopak, v severských krajinách, Holandsku, Belgicku či vo Francúzsku ide o menej ako 30 %. Nižší podiel eviduje aj susedné Maďarsko.

Investovanie je podľa Sadovskej dlhodobým riešením proti inflácii a spôsobom, ako zhodnocovať úspory. Podiel investícií do dlhopisov, akcií či fondov však u nás tvoril vlani len 25 % finančných aktív. Aj keď objem investícií rastie (28,9 miliardy eur v roku 2024), podiel sa za posledné desaťročie zmenil len minimálne. V mnohých európskych krajinách pritom investície prevyšujú hotovosť, u susedov v Česku a Maďarsku dokonca tvoria polovicu aktív.

Významnou časťou finančných aktív Slovákov sú poistenie, dôchodky a záruky, ktoré tvoria 22 %. Špecifikom je aj bývanie – až 94 % Slovákov žije vo vlastnej nehnuteľnosti, čo je jedno z najvyšších čísel v EÚ. Namiesto budovania investičného portfólia tak mnohé domácnosti uprednostňujú práve kúpu vlastného bývania.

Prečítaj si aj tieto články:

24. septembra 2025 o 10:40 Čas čítania 0:44 Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
24. septembra 2025 o 10:51 Čas čítania 1:25 Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa
24. septembra 2025 o 8:44 Čas čítania 1:13 Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska
peniaze
Zdroj: PxHere
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Ekonomika Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FreeIMG
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 21:18
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 21:05
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 21:05
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 10:40
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
včera o 21:18
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
19. 9. 2025 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 9. 2025 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Lifestyle news
Žena v Plzni ukradla vibrátor, v obchode si však zabudla občiansky preukaz. Kuriózny prípad baví internet pred hodinou
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom pred 3 hodinami
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku včera o 19:16
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul včera o 18:21
D4vd pred nájdením mŕtveho dievčaťa v kufri vydal videoklip, v ktorom ťahá telo do auta. Fanúšikovia vidia desivé podobnosti včera o 17:32
Rock for People oznámil prvé mená: Iron Maiden a Bring Me The Horizon mieria do Českej republiky včera o 16:45
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča včera o 16:07
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly včera o 15:13
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra včera o 14:06
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue Italia. V rozhovore popísala aj svoju cestu k autenticite včera o 12:41
Slovensko Všetko
V bratislavskom parku objavili telo neznámej osoby. Polícia zisťuje totožnosť a príčinu smrti
pred 28 minútami
V bratislavskom parku objavili telo neznámej osoby. Polícia zisťuje totožnosť a príčinu smrti
Polícia zabezpečila priestor a prebiehajú prvotné vyšetrovacie úkony.
AKTUÁLNE: Nad štyrmi letiskami v Dánsku spozorovali neznáme drony
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Nad štyrmi letiskami v Dánsku spozorovali neznáme drony
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
včera o 21:18
ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na týždňové obmedzenie
dnes o 05:44
Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na týždňové obmedzenie
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
včera o 21:05
V parlamente schválili nové konsolidačné opatrenia. Zrušili pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
včera o 18:59
Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy. Stáť bude zhruba 37 miliónov eur bez DPH
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
pred 3 dňami
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia