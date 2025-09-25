Hotovosť, účty a vklady tvoria až 45 % z finančných aktív domácností.
- Rýchle zdražovanie v posledných rokoch zvýšilo záujem Slovákov o investovanie ako ochranu pred infláciou. Napriek tomu majú slovenské domácnosti stále veľa peňazí v hotovosti alebo na účtoch – až 45 % z ich finančných aktív.
- Kým niektorí Slováci žijú od výplaty k výplate, iní nechávajú na účtoch ležať desiatky až stovky tisíc eur. V porovnaní s európskym priemerom investujú podstatne menej.
- Podľa analytičky Evy Sadovskej patria Slováci medzi konzervatívne národy s nízkou finančnou a investičnou gramotnosťou.
- Kým pred desiatimi rokmi tvorila hotovosť a vklady vyše polovicu aktív domácností, v roku 2024 to bolo 45 %. Tento podiel je však stále výrazne vyšší ako v eurozóne, kde sa pohybuje okolo jednej tretiny.
Širší kontext: Vyššie podiely hotovosti ako Slovensko majú napríklad Portugalsko, Slovinsko či Grécko. Naopak, v severských krajinách, Holandsku, Belgicku či vo Francúzsku ide o menej ako 30 %. Nižší podiel eviduje aj susedné Maďarsko.
Investovanie je podľa Sadovskej dlhodobým riešením proti inflácii a spôsobom, ako zhodnocovať úspory. Podiel investícií do dlhopisov, akcií či fondov však u nás tvoril vlani len 25 % finančných aktív. Aj keď objem investícií rastie (28,9 miliardy eur v roku 2024), podiel sa za posledné desaťročie zmenil len minimálne. V mnohých európskych krajinách pritom investície prevyšujú hotovosť, u susedov v Česku a Maďarsku dokonca tvoria polovicu aktív.
Významnou časťou finančných aktív Slovákov sú poistenie, dôchodky a záruky, ktoré tvoria 22 %. Špecifikom je aj bývanie – až 94 % Slovákov žije vo vlastnej nehnuteľnosti, čo je jedno z najvyšších čísel v EÚ. Namiesto budovania investičného portfólia tak mnohé domácnosti uprednostňujú práve kúpu vlastného bývania.
