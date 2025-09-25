Kategórie
dnes 25. septembra 2025 o 5:44
Čas čítania 0:37

Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie

Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1.

Diaľnicu D1 smerom do Bratislavy čaká ďalšia víkendová uzávera. Dôvodom majú byť práce pri Vajnorskom jazere. Uzávera sa má týkať úseku od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky, naplánovaná je od piatka 26. septembra večera do sobotnej noci. Závisieť to však bude od počasia.

„Opäť platí, že posledné slovo bude mať počasie, ktoré môže zásadne ovplyvniť dĺžku a termín uzávery,“ podotkla NDS.

V prípade daždivého počasia, keď nie je možné vyznačovať vodorovné dopravné značenia, môže byť posunutý aj začiatok uzávery, a to z piatka z 20.00 h na sobotu. V tom prípade by teda uzávera trvala od soboty do nedele 28. septembra večera. O finálnom termíne plánuje NDS informovať v piatok.

Zmena organizácie dopravy sa podľa diaľničiarov dotkne predovšetkým približne kilometrového úseku D1. Počet jazdných pruhov ostane zachovaný, dôjde k ich miernemu zúženiu a posunutiu smerom k stredovému deliacemu pásu. NDS tak pokračuje v prácach na stavbe D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie.

