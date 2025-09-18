Odborníčka na úvery Eva Šablová nám vysvetlila, ako môžu mladí ľudia získať pôžičku s úrokom 1 %.
- Štátny fond rozvoja bývania ponúka mladým ľuďom možnosť získať pôžičku na bývanie, ktorej výhodou je nízky, jednopercentný ročný úrok.
- O túto pôžičku môžu požiadať mladí ľudia, ktorí v deň podania žiadosti neprekročili vek 35 rokov a manželstvo uzavreli najviac pred 36 mesiacmi.
- Zároveň nesmie celkový čistý spoločný príjem manželov prekročiť 5-násobok životného minima na ich domácnosť. Životné minimum je v roku 2025 pre dvojicu bez detí 465,13 eur.
Citát: „Ich najväčšou výhodou je nízky úrok 1 % ročne, ktorý platí počas celej doby splácania a predstavuje výraznú úsporu oproti komerčným hypotékam. Okrem toho môžu žiadatelia získať odpustenie 2 000 € z úveru pri narodení dieťaťa alebo pri jeho osvojení,“ vysvetlila pre Refresher odborníčka Eva Šablová.
Širší kontext: Mladí môžu mladomanželskú pôžičku získať na výstavbu bytu, vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome. Ďalej ju môžu získať na kúpu bytu či rodinného domu na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Podľa odborníčky však táto pôžička nie je pre každého. Dôvodom je, že žiadatelia musia splniť niekoľko požiadaviek. Viac o tom, akú výšku pôžičky môžu žiadatelia dostať, aká je lehota splatnosti, na aký byt či dom môžu hypotéku dostať a aké sú jej nevýhody, sa dočítaš v našom článku.
