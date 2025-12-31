Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 31. decembra 2025 o 9:37
Čas čítania 0:33

Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Snehové jazyky budú Slovensko trápiť ešte niekoľko dní.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá má trvať do 18:00. Nepriaznivé počasie ovplyvní dopravu najmä v horských oblastiach a na severe krajiny.

Výstraha platí pre okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Brezno, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Spišská Nová Ves a Levoča.

Začiatkom nového roka (od 1. 1. 2026 – 10:00 do 3. 1. 2026 – 00:00) bude vietor lokálne vytvárať snehové jazyky a záveje. Tento jav môže spôsobiť menšie škody alebo zdržať dopravu.

Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre všetky dopravné aktivity. Ak plánujete cestu cez spomínané okresy, rátajte s predĺžením cestovného času. Silný vietor môže sneh z okolitých polí nafúkať priamo na vozovku aj krátko po prejazde cestárskej techniky.

31. decembra 2025 o 8:51 Čas čítania 1:19 Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke
31. decembra 2025 o 7:56 Čas čítania 0:19 V piešťanských potravinách došlo k útoku. Zákazník napadol pracovníka SBS V piešťanských potravinách došlo k útoku. Zákazník napadol pracovníka SBS
31. decembra 2025 o 7:11 Čas čítania 0:30 SHMÚ upozorňuje na horskú víchricu. Hrozí vo viacerých okresoch (+MAPA) SHMÚ upozorňuje na horskú víchricu. Hrozí vo viacerých okresoch (+MAPA)
počasie
Zdroj: SHMÚ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Počasie Sneh Správy z domova
