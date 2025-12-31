Snehové jazyky budú Slovensko trápiť ešte niekoľko dní.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá má trvať do 18:00. Nepriaznivé počasie ovplyvní dopravu najmä v horských oblastiach a na severe krajiny.
Výstraha platí pre okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Brezno, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Spišská Nová Ves a Levoča.
Začiatkom nového roka (od 1. 1. 2026 – 10:00 do 3. 1. 2026 – 00:00) bude vietor lokálne vytvárať snehové jazyky a záveje. Tento jav môže spôsobiť menšie škody alebo zdržať dopravu.
Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre všetky dopravné aktivity. Ak plánujete cestu cez spomínané okresy, rátajte s predĺžením cestovného času. Silný vietor môže sneh z okolitých polí nafúkať priamo na vozovku aj krátko po prejazde cestárskej techniky.