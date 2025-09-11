Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 11. septembra 2025 o 17:40
Čas čítania 0:20

Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel

Slovensko
Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Fico nevylučuje, že ak bude politická vôľa, niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky Európskej únie by sa mohli zmeniť.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nebude podporovať prijímanie ďalšieho sankčného balíka proti Rusku, pokým Európska komisia (EK) nepredloží realistické návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu.

Nevylučuje, že ak bude politická vôľa, niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky Európskej únie by sa mohli zmeniť. Ďalší sankčný balík nebude podporovať dovtedy, pokiaľ EK nepredloží návrhy cien elektrickej energie v Európe. Uviedol to po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

Prečítaj si aj tieto články:

6. septembra 2025 o 16:57 Čas čítania 0:45 Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico
5. septembra 2025 o 17:37 Čas čítania 1:02 FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia
5. septembra 2025 o 16:20 Čas čítania 0:45 Rokovanie medzi Ficom a Zelenským sa skončilo. Ukrajinský prezident ho označil za prínosné Rokovanie medzi Ficom a Zelenským sa skončilo. Ukrajinský prezident ho označil za prínosné
Fico
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Robert Fico Správy z domova
