Katarina Jánošíková
dnes 25. septembra 2025 o 14:12
Čas čítania 0:19

Z celého slovenského trhu sťahujú reproduktor. Možno ho máš doma aj ty

Kategória:
Slovensko
Z celého slovenského trhu sťahujú reproduktor. Možno ho máš doma aj ty
Zdroj: SOI.sk

Namerali v ňom zvýšenú koncentráciu olova.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) označila biely bezdrôtový reproduktor esperanza® vyrobený v Poľsku za nebezpečný a stiahla ho z trhu. Presnejšie ide o model/typ: EP1241W. Používa bezdrôtovú komunikáciu pomocou pripojenia Bluetooth. Obsahuje vysoké koncentrácie olova (Pb) a kadmia (Cd), kvôli čomu ohrozuje životné prostredie.

Reproduktor
Zdroj: SOI.sk

Koncentrácia olova prevyšuje povolené hodnoty až o 28,2 % a kadmia o 0,048 %. Ak si tento tovar zakúpil, máš právo na vrátenie peňazí, opravu výrobku a na jeho výmenu za rovnako drahý a kvalitný, ale spĺňajúci bezpečnostné normy.

22. septembra 2025 o 17:22 Čas čítania 0:40 Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny? Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
24. septembra 2025 o 21:18 Čas čítania 1:51 ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
25. septembra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:37 Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
reproduktor reproduktor reproduktor reproduktor
Zobraziť galériu
(4)
Reproduktory a slúchadlá Správy z domova
Náhľadový obrázok: SOI.sk
Náhľadový obrázok: SOI.sk
