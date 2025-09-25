Namerali v ňom zvýšenú koncentráciu olova.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) označila biely bezdrôtový reproduktor esperanza® vyrobený v Poľsku za nebezpečný a stiahla ho z trhu. Presnejšie ide o model/typ: EP1241W. Používa bezdrôtovú komunikáciu pomocou pripojenia Bluetooth. Obsahuje vysoké koncentrácie olova (Pb) a kadmia (Cd), kvôli čomu ohrozuje životné prostredie.
Koncentrácia olova prevyšuje povolené hodnoty až o 28,2 % a kadmia o 0,048 %. Ak si tento tovar zakúpil, máš právo na vrátenie peňazí, opravu výrobku a na jeho výmenu za rovnako drahý a kvalitný, ale spĺňajúci bezpečnostné normy.
