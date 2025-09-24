ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja

Toto sú všetky schválené zmeny.
Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili k balíku konsolidačných opatrení na budúci rok viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z výborov a od koaličných poslancov. Znížili napríklad počet dní, na ktoré sa vzťahuje zákaz maloobchodného predaja. Dôvodom je zabrániť utlmeniu hospodárskeho rastu a požiadavky aplikačnej praxe. Schválili tiež zmrazenie platov poslancov.
Po novom zostane 5,5 dňa v roku, počas ktorých nie je možné nariadiť ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce. Týmito dňami sú 1. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12. hodine, 25. a 26. december.
V rokoch 2026 a 2027 sa tiež zmrazí plat poslancov NR SR na úrovni roku 2025. Na rovnakej úrovni sa zachovajú aj výdavky spojené s činnosťou poslaneckej kancelárie a odmeny asistentov. Navrhované opatrenie sa zatiaľ nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov, ktorých plat je určený osobitným mechanizmom.
Časť tovarov naďalej zostane v zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) 19 %, pokiaľ neobsahujú žiadne alebo zanedbateľné množstvo cukru, ako napríklad celozrnné pečivá, či nesolené a neochutené extrudované alebo expandované výrobky, ako napríklad neochutené a nesolené kukuričné chrumky.
Medzi tovary so zníženou sadzbou budú patriť aj nealkoholické nápoje, ktoré sú dietetickými potravinami, či mliečne, rastlinné a jogurtové nápoje, ak neobsahujú kávu, čaj alebo ich náhrady, aj keď nie sú dietetickými potravinami.
Pomôcť obmedziť prípadne špekulácie s práceneschopnosťou (PN) by malo podmienenie súhlasu posudkového lekára s novo uznanou dočasnou PN. „Podľa zistení aplikačnej praxe, ošetrujúci lekári môžu obchádzať inštitút ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti posudkovým lekárom tak, že v krátkom časovom odstupe uznajú novú dočasnú pracovnú neschopnosť toho istého poistenca,“ upozornili predkladatelia tejto zmeny.
Menej dní pracovného pokoja
Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Mariána Saloňa a Daniela Karasa (obidvaja Smer-SD). Zmena nemení počet sviatkov, ktoré dočasne nebudú dňami pracovného pokoja. Nahrádza však pôvodne navrhovaný 6. január, ktorý zostane dňom pracovného pokoja, 15. septembrom, ktorý zostáva sviatkom, ale v roku 2026 nebude dňom pracovného pokoja.
Poslanecký návrh Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca (obidvaja nezaradení) zase ustanovuje nový spôsob určovania výšky paušálnych odvodov herní a kasín, a to prostredníctvom nariadenia vlády. Tieto odvody majú byť vyššie ako ich doterajšia suma ustanovená zákonom, čím by sa malo zabezpečiť zvýšenie príjmov z odvodov hazardných hier do štátneho rozpočtu.
Plénum naopak odmietlo množstvo opozičných pozmeňujúcich návrhov. Marián Viskupič (SaS) navrhol napríklad zrušenie transakčnej dane, či zmeny v súvislosti so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH). Skupina poslancov KDH zase navrhla zachovať 17. november ako deň pracovného pokoja a umožniť jeho dočasné vyňatie len v roku 2026.
Hnutie Slovensko nesúhlasilo s opatreniami, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu DPH na niektoré potraviny. Preto ich chcelo pozmeňovacím návrhom zrušiť. Naopak, viac zdaniť sa mali podľa hnutia zisky z vojenskej výroby, ale napríklad aj zisky firiem poverených ďalším prevádzkovaním záchraniek, či paušálne náhrady ústavných činiteľov.
