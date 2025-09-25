Naposledy ho videli 22. septembra 2025 v obci Ratvaj.
Polícia vyhlásila pátranie po nebezpečnom mužovi z Uzoviec. 41-ročný Peter je podozrivý z násilnej trestnej činnosti a môže byť ozbrojený.
Polícia pátra po Petrovi z obce Uzovce v okrese Sabinov. Naposledy ho videli 22. septembra 2025 v obci Ratvaj. Hľadaný môže byť ozbrojený, varuje prešovská krajská polícia.
Muž meria približne 178 cm, má zavalitú postavu, modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Na sebe mal zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby.
Polícia intenzívne vykonáva úkony smerujúce k jeho zadržaniu a vyzýva obyvateľov, ktorí majú informácie o jeho pohybe, aby ich oznámili na linku 158 alebo cez facebookovú stránku Policajného zboru SR.
