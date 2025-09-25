Polícia zabezpečila priestor a prebiehajú prvotné vyšetrovacie úkony.
Vo štvrtok 25. septembra našli v bratislavskom parku pri námestí Biely kríž telo neznámej osoby, informujú noviny.sk. Na miesto dorazila mestská polícia s AED (automatický externý defibrilátor) a pokúsila sa o oživovanie. Identita osoby zatiaľ nie je známa a prebiehajú úkony smerujúce k jej zisteniu.
Privolali obhliadajúceho lekára, ktorý mal určiť predbežnú príčinu úmrtia. Polícia zabezpečila priestor a prebiehajú prvotné vyšetrovacie úkony.
