Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko.
Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Záchranársky vrtuľník previezol zranené dieťa do nemocnice v Bratislave, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Cyklista viedol bicykel s detskou sedačkou, v ktorej sedela jeho dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla, skonštatovala polícia.
Dychová skúška 49-ročného cyklistu mala pozitívny výsledok. V dychu mu bolo nameraných 1,23 promile alkoholu. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Prečítaj si aj tieto články: