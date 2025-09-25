Na týchto webových stránkach Slovenská obchodná inšpekcia neodporúča nakupovať.
Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila zoznam rizikových webových stránok, z ktorých neodporúča nakupovať.
„Zaradenie internetových stránok na zoznam rizikových e-shopov je len odporúčaním pre spotrebiteľov, aby nákup na internetových stránkach dôkladne zvážili. V žiadnom prípade ale nejde o úplný zoznam rizikových e-shopov,“ uviedla inšpekcia.
Jedným zo znakov, ako odhaliť podozrivý e-shop, je, že firma na stránke neuvádza recenzie od zákazníkov.
Na tieto e-shopy si daj pozor:
- www.kutilsro.sk
- www.led-zrkadla.sk
- www.polskytovar.sk
- www.overeny-eshop.sk
- www.zlacnenytovar.sk
- rightdeal.sk
- mancini.sk
- urbantrend.sk
- nakupuj123.sk
- bonky.sk
- suprisimo.sk
- booho.sk
- finlando.sk
- rayray.sk
V tomto článku sme aktualizovali starý zoznam e-shopov. Celý zoznam nájdeš tu.
