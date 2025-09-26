Parlament v piatok schválil novelu ústavy, ktorá v nej zakotvuje dve pohlavia – muža a ženu.
Hlasovaním za vládnu novelu Ústavy SR chceli poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Marek Krajčí a Rastislav Krátky pomôcť kolegom z KDH v ich politike. Ak by KDH hlasovalo za a návrh by neprešiel, kresťanských demokratov by vykostil Smer-SD. Tvrdí to Krajčí.
Obaja chcú naďalej ostať v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme.
„Chcel som aj týmto spôsobom podať kolegom z KDH ruku a reálne im pomôcť v politike, ktorú robia a aj z pozície nášho hnutia, nášho klubu, pretože si myslím, že spolupráca je veľmi dôležitá a vy veľmi dobre viete, že chceme spolupracovať a hnutie KDH nám je v tomto najbližšie,“ povedal novinárom Krajčí. V KDH bolo podľa neho napätie a báli sa, že ak novela ústavy neprejde, ich voličov stiahne Smer-SD. „KDH by veľmi škaredo doplatilo na to, že sa s nimi spojili a zároveň nepresadili niečo, o čo im bytostne ide,“ dodal.
Rozhodnutie oznámil klubu
Krajčí uznáva, že ich rozhodnutie môže vyzerať ako zrada. Zároveň ocenil, že v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ majú poslanci slobodu pri hlasovaní. „Ešte včera som to naozaj cítil ináč, po tlačovke Roberta Fica sa stalo, čo sa stalo,“ povedal s tým, že tesne pred hlasovaním svoje rozhodnutie oznámili hnutiu.
Obaja súhlasili so stratégiou, že nemôžu tieto témy nechať Ficovi, ale malo by s nimi prísť KDH. „Ale po včerajšku som si uvedomil, že táto možnosť sa nám zatvára, naozaj už nebude možnosť presadiť šesť dôležitých vecí,“ povedal novinárom Krátky s tým, že zmenil názor.
„Po deviatich rokoch, keď sledujem, že konzervatívne politiky a hodnoty boli vždy zastavené jedným alebo dvoma hlasmi, som sa rozhodol, že teraz túto príležitosť využijem a nedovolím to, aby opäť boli konzervatívci sklamaní," povedal Krátky s tým, že aj on reprezentuje mladú generáciu konzervatívcov.
Parlament v piatok schválil novelu ústavy, ktorá do nej zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Krátkeho a Krajčího podporili návrh z radov opozície aj viacerí poslanci KDH a Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
Prečítaj si aj tieto články: