AKTUÁLNE: Poslanci schválili historickú zmenu ústavy. Novela oficiálne definuje mužské a ženské pohlavie

Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
„Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ uvádza sa v schválenom návrhu vládnej novely.
V ústave sa zdôrazní zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
Návrhom sa rozširuje aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Novela ústavy obsahuje aj spoločný pozmeňujúci návrh koalície a KDH a poslancov z KÚ, ktorý prešiel ešte v júni. Do ústavy teda pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Obsahovať bude aj definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. Nové zmeny v ústave majú byť účinné od 1. novembra.
