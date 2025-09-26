Diaľničiari avizovali uzávierku už v úvode týždňa.
Uzávierka diaľnice D1 pri Bratislave sa začne dnes po 20.00 hodine. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v rekonštrukcii ľavej strany úseku pri Vajnorskom jazere, ktorá súvisí s výstavbou križovatky D1/D4.
Práce si vyžiadajú zmenu dopravného režimu. Pruhy zostanú zachované, no budú zúžené a doprava sa presunie bližšie k stredovému deliacemu pásu. Cieľom je oddeliť pracovisko od premávky a zvýšiť bezpečnosť. Víkendová uzávierka zasiahne smer do Bratislavy od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky.
„Vďaka tomu, že je už výjazd v križovatke Bernolákovo v smere na Bratislavu otvorený, uzávierka prebehne v skrátenom rozsahu,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Diaľničiari avizovali uzávierku už v úvode týždňa. O presnom termíne rozhodlo počasie, ktoré je dôležité najmä pri nanášaní vodorovného značenia. Uzávierka potrvá do sobotnej noci, no jej dĺžka bude závisieť od poveternostných podmienok.
