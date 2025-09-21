Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 21. septembra 2025 o 16:40
Čas čítania 0:45

Až 320-tisíc áut jazdí na Slovensku bez PZP. Štát chystá tvrdšie pravidlá, aby vodiči neokrádali poctivých motoristov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Až 320-tisíc áut jazdí na Slovensku bez PZP. Štát chystá tvrdšie pravidlá, aby vodiči neokrádali poctivých motoristov
Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Pokuty za jazdu bez PZP dosahujú až 3 200 eur, no ich vymáhanie zostáva komplikované.

Desaťtisíce áut na Slovensku jazdia bez povinného zmluvného poistenia, informujú tvnoviny.sk. Podľa odhadov ide až o 320-tisíc vozidiel, ktorých majitelia si nesplnili zákonnú povinnosť. Štát preto pripravuje sprísnenie pravidiel, aby zamedzil nepoctivým vodičom využívať systém.

Podľa motoristického novinára Juraja Hrivnáka ide o podobný princíp ako pri čiernych pasažieroch v MHD. Za tých, ktorí si PZP neplatia, nakoniec doplácajú poctiví vodiči. Ak nepoistený vodič spôsobí škodu, odškodnenie ide z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Len vlani z neho vyplatili vyše 6,9 milióna eur. „Skutočný problém nastáva vtedy, keď vodič spôsobí vážnu nehodu so škodou v státisícoch eur. Fond to síce preplatí, no následne sa to od vinníka vymáha, čo často trvá roky,“ upozornil Hrivnák pre TV Markíza.

Pokuty za jazdu bez PZP dosahujú až 3 200 eur, no ich vymáhanie zostáva komplikované.

Ministerstvo plánuje viaceré opatrenia. Medzi návrhmi je automatické vyradenie vozidla z evidencie, ak nemá platné PZP. Poisťovne majú pravidelne upozorňovať neplatičov a pribudnú aj kontroly poistenia na staniciach technickej kontroly. „Nápad je dobrý, lebo prinesie úžitok všetkým. Zatiaľ je to však len návrh a uvidíme, aký mechanizmus nakoniec zvolia,“ uzavrel Hrivnák.

Prečítaj si aj tieto články:

21. septembra 2025 o 12:42 Čas čítania 0:56 Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
19. septembra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:45 Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
18. septembra 2025 o 12:27 Čas čítania 0:33 Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku Vážna nehoda na severe Slovenska. Osobné auto narazilo do vlaku
parkovisko
Zdroj: TASR/Milan Kapusta
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Doprava Dopravné správy Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Jaroslav Novák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 3 hodinami
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
dnes o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
dnes o 12:01
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 15:48
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
dnes o 07:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
dnes o 06:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 11:55
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 3 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Lifestyle news
Nový dokument o Kanye Westovi prináša poriadnu drámu. V snímke uvidíš hádky s Kardashianovcami pred 3 hodinami
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou dnes o 13:20
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj dnes o 11:41
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení dnes o 10:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň včera o 17:21
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov včera o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott včera o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu včera o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred 2 dňami
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
pred 3 hodinami
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
Policajti nezistili požitie alkoholu ani iných návykových látok u kontrolovaných vodičov.
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
dnes o 10:40
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
dnes o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Štát plánuje výrazné zdraženie pre živnostníkov. Minimálne odvody by mohli stúpnuť o desiatky eur mesačne
dnes o 10:01
Štát plánuje výrazné zdraženie pre živnostníkov. Minimálne odvody by mohli stúpnuť o desiatky eur mesačne
Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
dnes o 13:20
Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
dnes o 11:19
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
pred 2 dňami
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
pred 2 dňami
Estónskom to neskončilo. Ruské stíhačky narušili zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 3 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia