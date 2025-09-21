Pokuty za jazdu bez PZP dosahujú až 3 200 eur, no ich vymáhanie zostáva komplikované.
Desaťtisíce áut na Slovensku jazdia bez povinného zmluvného poistenia, informujú tvnoviny.sk. Podľa odhadov ide až o 320-tisíc vozidiel, ktorých majitelia si nesplnili zákonnú povinnosť. Štát preto pripravuje sprísnenie pravidiel, aby zamedzil nepoctivým vodičom využívať systém.
Podľa motoristického novinára Juraja Hrivnáka ide o podobný princíp ako pri čiernych pasažieroch v MHD. Za tých, ktorí si PZP neplatia, nakoniec doplácajú poctiví vodiči. Ak nepoistený vodič spôsobí škodu, odškodnenie ide z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Len vlani z neho vyplatili vyše 6,9 milióna eur. „Skutočný problém nastáva vtedy, keď vodič spôsobí vážnu nehodu so škodou v státisícoch eur. Fond to síce preplatí, no následne sa to od vinníka vymáha, čo často trvá roky,“ upozornil Hrivnák pre TV Markíza.
Ministerstvo plánuje viaceré opatrenia. Medzi návrhmi je automatické vyradenie vozidla z evidencie, ak nemá platné PZP. Poisťovne majú pravidelne upozorňovať neplatičov a pribudnú aj kontroly poistenia na staniciach technickej kontroly. „Nápad je dobrý, lebo prinesie úžitok všetkým. Zatiaľ je to však len návrh a uvidíme, aký mechanizmus nakoniec zvolia,“ uzavrel Hrivnák.
