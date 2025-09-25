Nový obchvat budú osobné autá využívať bezplatne.
V Košiciach v piatok popoludní slávnostne sprevádzkovali druhý úsek rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca – Košické Oľšany. Národná diaľničná spoločnosť označila stavbu za strategickú. Zmluvná cena úseku dosiahla 132 miliónov eur, pričom 85 percent pokryli eurofondy.
Nový obchvat budú osobné autá využívať bezplatne. Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že všetky plnohodnotné mestské obchvaty spĺňajú túto podmienku, aby sa odľahčili centrá miest od tranzitnej dopravy.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček verí, že nová cesta sa prejaví okamžite. Podľa jeho slov sa nehody, ktoré často spôsobujú kolapsy počas rannej špičky, môžu vytratiť.
„Na týždennej báze máme nehody práve tranzitnej dopravy na dôležitých uzloch. Dúfam, že práve tieto nehody, ktoré spôsobujú kolaps a ranná špička je naozaj problémová, by sa mali vytratiť,” vyhlásil primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).
Najväčší prínos má však obchvat priniesť až po dobudovaní ďalšej časti, ktorá momentálne čaká na stavebné povolenie. Po jeho získaní bude nasledovať verejné obstarávanie a s výstavbou sa počíta najskôr v roku 2027.
