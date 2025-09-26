Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 26. septembra 2025 o 5:44
Čas čítania 0:27

Na diaľniciach v Nemecku sa objavila tajomná značka. Slúžiť bude len špeciálnym vozidlám novej generácie

Na diaľniciach v Nemecku sa objavila tajomná značka. Slúžiť bude len špeciálnym vozidlám novej generácie
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Na území Nemecka je aktuálne 13 takýchto značiek.

Na diaľniciach v Nemecku sa objavila nová dopravná značka. Značka má kruhový tvar, nezvyčajnú kombináciu čiernej a bielej farby a v jej strede sa nachádza nejasný geometrický vzor. Podľa informácií Topspeed však nejde o značenie určené pre šoférov.

Slúži ako navigačný bod pre autonómne vozidlá novej generácie, ktoré sa riadia pomocou počítačových systémov. Autá vedia podľa značky porovnať a skontrolovať polohu zistenú prostredníctvom GPS technológie.

Na území Nemecka je aktuálne 13 takýchto značiek. Medzi každou je rozstup 2,5 kilometra. Vodiči ju nájdu na diaľnici A9, kde automobilky skúšajú svoje autonómne vozidlá. Tento úsek označil spolkový minister dopravy za oficiálny testovací diaľničný úsek pre tieto účely.

dopravna znacka
Zdroj: ResearchGate/Henrietta Lengyel
Doprava Dopravné správy Správy z domova
Náhľadový obrázok: ResearchGate/Henrietta Lengyel
Domov
Zdieľať
Diskusia