Ceny bytov ďalej porastú, výstavba však klesá.
Na Slovensku sa bývanie stáva čoraz nedostupnejším. V auguste dosiahol realitný barometer hodnotu 3212 eur za meter štvorcový, čo je oproti júnu nárast o 4,6 %. Medziročne ide dokonca o skok o 15,2 %, vyplýva z údajov Realitnej únie SR.
Najviac zdraželi staršie byty. Ceny dvojizbových bytov vzrástli v priemere o 17 %, zatiaľ čo novšie o 12,8 %. Podobný trend bol aj pri trojizbových – staršie zdraželi o 17,1 %, novšie o 13,5 %. Cenový rozdiel medzi novými a staršími bytmi sa tak za posledný rok zúžil.
Dôvodom rastu cien je podľa odborníkov aj slabá bytová výstavba. V druhom štvrťroku tohto roka sa dokončilo len 3 717 bytov, čo je najmenej od roku 2017. Medziročne ide o pokles o takmer 15 %. Klesol aj počet nových projektov – v druhom štvrťroku sa začalo stavať 4 043 bytov, čo je najmenej za posledných päť rokov.
Na rast cien upozornila aj Národná banka Slovenska. Podľa jej údajov vzrástli ceny nehnuteľností v druhom kvartáli o 2,9 % oproti prvému štvrťroku a medziročne o 12,8 %. Priemerná cena bytov tak dosiahla 3 113 eur/m².
Byty pôjdu hore aj na jeseň
Realitná únia predpokladá, že byty budú zdražovať aj počas jesene. September a október sú na realitnom trhu tradične silným obdobím a k vyšším cenám môže prispieť aj pokles úrokových sadzieb v bankách, ktoré sa pri trojročnej fixácii približujú k trom percentám.
Pomôcť by mohla Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Tá avizuje výstavbu tisícok nových bytov po celom Slovensku – len v Košiciach približne 5 400, vo Valalikoch 2 200 a v Nitre 300. Ďalšie projekty sa pripravujú aj v Bratislave, Banskej Bystrici či Žiline.
Prečítaj si aj tieto články: