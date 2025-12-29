Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. decembra 2025 o 15:56
Čas čítania 0:39

Vyššia daň z poistenia prichádza: Finančná správa vysvetľuje nové pravidlá platné od 1. januára

Vyššia daň z poistenia prichádza: Finančná správa vysvetľuje nové pravidlá platné od 1. januára
Zdroj: Pexels/RODNAE Productions

Slováci si od januára priplatia aj za poistenie majetku či zodpovednosti.

Od 1. januára 2026 začnú platiť zmeny v zákone o dani z poistenia. Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určuje poistné obdobie a zavádza prechodné pravidlá. Tie majú zabrániť tomu, aby poisťovne uplatňovali nové pravidlá spätne. Daň z neživotného poistenia vzrastie z ôsmich na desať percent, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.

Novela presne definuje poistné obdobie ako čas, na ktorý sa vzťahuje platba poistného alebo jeho časti. Pod týmto pojmom musíme vnímať celé obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré klient platí. Nejde teda o kratšie intervaly (napríklad tri mesiace), na ktoré poisťovňa rozdelila platbu z dôvodu splátkového kalendára.

Ktorých zmlúv sa zmena dotkne?

Najvýraznejšiu zmenu predstavuje nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %. Výnimku tvorí povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel, kde štát ponecháva nulovú sadzbu. Poisťovne uplatnia novú sadzbu len na poistné obdobia, ktoré začínajú po 31. decembri 2025. Rovnako ju využijú pri platbách, predpisoch alebo splatnostiach poistného po tomto dátume.

peniaze
Zdroj: Pexels
