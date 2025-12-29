Slováci si od januára priplatia aj za poistenie majetku či zodpovednosti.
Od 1. januára 2026 začnú platiť zmeny v zákone o dani z poistenia. Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určuje poistné obdobie a zavádza prechodné pravidlá. Tie majú zabrániť tomu, aby poisťovne uplatňovali nové pravidlá spätne. Daň z neživotného poistenia vzrastie z ôsmich na desať percent, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.
Novela presne definuje poistné obdobie ako čas, na ktorý sa vzťahuje platba poistného alebo jeho časti. Pod týmto pojmom musíme vnímať celé obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré klient platí. Nejde teda o kratšie intervaly (napríklad tri mesiace), na ktoré poisťovňa rozdelila platbu z dôvodu splátkového kalendára.
Ktorých zmlúv sa zmena dotkne?
Najvýraznejšiu zmenu predstavuje nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %. Výnimku tvorí povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel, kde štát ponecháva nulovú sadzbu. Poisťovne uplatnia novú sadzbu len na poistné obdobia, ktoré začínajú po 31. decembri 2025. Rovnako ju využijú pri platbách, predpisoch alebo splatnostiach poistného po tomto dátume.