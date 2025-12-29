Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka napadne novelu Trestného zákona na Ústavnom súde SR. Podá návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, o čom informoval na sociálnej sieti.
Novela Trestného zákona opäť zavádza pravidlo trikrát a dosť pri drobných krádežiach. Poslanci takisto rozšírili skutkovú podstatu trestného činu marenia volebnej kampane, ak do nej zasiahne cudzia moc. Zákon po novom zavádza aj trestnú zodpovednosť za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov, ktoré usporiadali pomery na Slovensku po druhej svetovej vojne.
Zmeny sa dotkli aj inštitútu spolupracujúcich obvinených, teda takzvaných kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Prezident Peter Pellegrini legislatívu podpísal a väčšina ustanovení už platí.
Kritika prokurátora a obhajoba ministra
Maroš Žilinka kritizoval trestnú novelu už počas legislatívneho procesu. Za škodlivé označil najmä zmeny v Trestnom poriadku.
Naopak, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že novela v oblasti kajúcnikov neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Podľa neho zákon zachováva princípy spravodlivosti.
Minister argumentuje, že novela neruší inštitút spolupracujúceho obvineného, neoslabuje boj proti korupcii a nespôsobuje kolaps vyšetrovaní. Naopak, podľa neho posilňuje kvalitu dokazovania a dôveryhodnosť súdnych rozhodnutí. Reakcie opozície označil minister za veľký cirkus.
Opozičné strany a hnutia majú iný názor. Tvrdia, že legislatíva rieši problémy mafie. Podľa nich má zákon zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.