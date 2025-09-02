Ceny nehnuteľností budú rásť, pričom v budúcom roku zrejme pod dvojcifernou úrovňou rastu.
- Tomáš Boháček, analytik 365.bank, uviedol, že ceny nehnuteľností budú medziročne rásť, v budúcom roku však už pravdepodobne tesne pod dvojcifernou úrovňou.
- Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, tvrdí, že na slovenskom realitnom trhu stále prevažuje dopyt nad ponukou. K vyššiemu záujmu o úvery na bývanie, najmä o hypotéky, prispelo zníženie úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024.
- Dopyt podporuje aj opätovný rast reálnych miezd a nízka nezamestnanosť. Domácnosti zároveň očakávajú ďalšie zdražovanie, preto nákup nehnuteľností neodkladajú a rozhodujú sa rýchlejšie. Na cenách sa výrazne odráža aj konkrétny región či lokalita.
Citát: „Nehnuteľnosti sú dnes viac ako dvojnásobne drahšie ako v roku 2010 a naše prognózy aktuálne hovoria o pokračovaní rastu cien podporovaného nedostatkom nových ponúk, rastom cenovej hladiny a priaznivejším úrokovým prostredím. Protivietor môže byť vývoj ekonomiky, kde výhľad nie je optimistický, ale nateraz by sa priamo do nákupného správania pri nehnuteľnostiach premietať nemal,“ spresnil.
Širší kontext: Analytik 365.bank upozornil, že miernym rizikom pre ceny sú prípadné majetkové dane prijaté/zvýšené v rámci štátnych konsolidačných plánov. „To by však záležalo na konkrétnej štruktúre a prejavilo by sa až v strednodobom horizonte,“ dodal Boháček.
ŠÚ SR informoval, že ceny nehnuteľností na Slovensku v 2. štvrťroku 2025 aktuálne medziročne vzrástli o 11,3 %. Už druhý štvrťrok za sebou tempo medziročného rastu cien zotrvalo nad úrovňou 10 %. Výraznejšie aktuálne medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+11,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+10,5 %).
