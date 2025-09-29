Medveďa spozorovali nad osadou Martišovci.
Pri obci Horná Poruba (okres Ilava) sa podľa informácií polície potuluje medveď. Policajti spresnili, že šelmu zahliadli nad osadou Martišovci. Ak by si náhodou na medveďa narazil, volaj na číslo 158.
Posledný útok sa udial koncom minulého týždňa
Len nedávno, v piatok 26. septembra, zaútočila medvedica s dvoma mláďatami na človeka pri obci Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš). Obec následne upozornila ľudí, že medvede do dediny lákajú hlavne stromy s dozrievajúcim ovocím, ako sú slivky a jablká.
Samospráva uviedla, že poľovnícke združenie má súhlas na odstrel piatich medveďov, avšak len mimo zastavaných oblastí. Ak by medveď zaútočil priamo v obci, je možný odstrel aj tam, ale za prísnych podmienok.
