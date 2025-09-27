AKTUÁLNE: Pri Liptovskom Mikuláši útočila medvedica s dvoma mláďatami

Informovala o tom obec Jakubovany.
Útok medvedice s dvoma mladými na človeka zaznamenali v piatok (26. 9.) na Vŕšku pri Jakubovanoch (okres Liptovský Mikuláš). Obec o tom v sobotu informovala na svojej webovej stránke a verejnosť vyzvala na zvýšenú opatrnosť.
„Dozrievajúce slivky a jablká lákajú medvede do sadov. Zvýšte opatrnosť pri pohybe v extraviláne a na okraji intravilánu obce Jakubovany,“ upozornila obec.
Verejnosť samospráva vyzvala, aby v prípade spozorovania medveďa na okraji obce alebo v obci volala na číslo 112.
„Poľovné združenie Baranec má súhlas na odstrel piatich medveďov vo svojom poľovnom rajóne, presne určených parametrov, ale odstrel musí byť v extravilánoch obcí. Pri priamom útoku na človeka v intraviláne obce je pre odvrátenie hrozby smrteľného zranenia možné vykonať odstrel za sprísnených podmienok,“ podotkla obec.