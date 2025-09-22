Obec Tvarožná varuje pred medveďom, ktorý sa pohybuje pri Tanculi a Kamenárni.
- Obec Tvarožná v okrese Kežmarok informovala obyvateľov aj návštevníkov prírody, že v lese medzi Tancuľou a Kamenárňou pri potoku našli medvedie exkrementy.
- Nález naznačuje, že šelma sa v tejto oblasti pohybuje pravidelne.
Širší kontext: Miesto vyhľadávajú hubári, zberači šípok či tŕnok a ďalší milovníci prírody. Lesníci upozorňujú, že práve v hustých húštinách a krovinách môže dôjsť k nečakanému stretu so zvieraťom, preto odporúčajú zvýšenú opatrnosť.
Pred medveďom upozorňovala aj obec Breza na Orave. Pohybuje sa v lokalitách Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom. Obyvateľom a návštevníkom odporúča, aby zvýšili opatrnosť a týmto oblastiam sa dočasne vyhýbali. Situácia podľa úradu predstavuje riziko, preto treba dodržiavať bezpečnostné odporúčania.
