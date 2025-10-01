Nepriaznivé počasie prinesie riziko povodní a škôd najmä v Srbsku, Bosne a Hercegovine, Albánsku či Rumunsku.
Do Európy dorazila vlna arktického vzduchu, ktorá prináša prudké ochladenie, silný vietor a intenzívne zrážky. Na severe kontinentu sa vytvorila tzv. REX blokáda, ktorá sa postupne presúva na juh a spôsobuje nezvyčajné výkyvy počasia, informuje iMeteo.
Najviac sa chlad prejaví na Balkáne
Od štvrtka do soboty sa teploty v strednej Európe znížia o 10 až 15 °C pod dlhodobý priemer. Na Balkáne bude ešte výraznejší pokles, miestami až o 20 °C. V oblasti Jadranu vznikne tlaková níž, ktorá prinesie silný vietor bóra s nárazmi do 120 km/h a aj extrémne dažde nad 100 mm, čo môže vyvolať bleskové povodne. Na horách sa pridá sneženie.
Najviac zasiahne Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Albánsko, Macedónsko, Rumunsko, Bulharsko a sever Grécka.