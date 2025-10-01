Mnohé pokuty ťa môžu prekvapiť aj v bežnom živote.
Na Slovensku existuje množstvo pokút, o ktorých veľa ľudí vôbec nevie, alebo si ich vážnosť neuvedomuje. Mnohé z nich sa netýkajú len dopravných priestupkov, no môžu ťa prekvapiť aj pri bežných situáciách v každodennom živote.
Prechod cez priechod pre chodcov
Jednou z najčastejších a pritom menej známych pokút je prechod mimo priechodu pre chodcov. Tieto pravidlá sú stanovené v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Chodec nesmie vstúpiť na vozovku, či už na priechode pre chodcov alebo mimo neho, ak by tým ohrozil seba alebo ostatných. Taktiež nesmie vstúpiť na vozovku, ak by tým obmedzil alebo ohrozil prichádzajúce vozidlá, napríklad tým, že by museli náhle brzdiť alebo uhýbať.
Ak je priechod pre chodcov vzdialený menej ako 50 metrov, chodec je povinný ho použiť. Prechádzanie mimo priechodu v takejto situácii je priestupok. Ak je k dispozícii chodník, chodec je povinný ho použiť. Chôdza po vozovke v takejto situácii je nebezpečná a priestupková.
Na mieste ti policajt môže uložiť pokutu do 30 eur. Túto pokutu môže chodec zaplatiť priamo na mieste alebo mu bude vystavený blok na zaplatenie. Ak policajt nerozhodne o pokute na mieste, jej suma sa môže vyšplhať do výšky 50 eur.
Alkohol na verejnosti
Drvivá väčšina miest a obcí vydali všeobecne záväzné nariadenia, ktoré zakazujú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, s výnimkou špeciálnych podujatí (napríklad mestské slávnosti, vianočné trhy), kde je to povolené. Verejné priestranstvo zahŕňa ulice, námestia, parky, detské ihriská, chodníky a podobne.
Policajt môže na mieste osobe uložiť pokutu do 33 eur, ak sa však priestupok rieši v správnom konaní, pokuta sa môže vyšplhať až na 100 eur. Ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo inému priestupku spojenému s opitosťou, pokuta môže byť ešte vyššia.
Obmedzenia pre fajčiarov
Regulácia fajčenia je upravená Zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon výslovne zakazuje fajčiť na zastávkach verejnej osobnej dopravy a v ich prístreškoch, čakárňach a uzavretých priestoroch. Fajčiar musí dodržať určitú vzdialenosť (zvyčajne minimálne 4 metre od hranice zastávky), aby neobmedzoval nefajčiarov.
Na mieste ti môže byť pri porušení zákona uložená pokuta do 33 eur, ale v správnom konaní sa môže táto pokuta vyšplhať až do 331 eur.