Od pondelka, 6. októbra, vstúpia do platnosti viaceré zmeny v cestovnom poriadku vlakov. Rýchliky linky Banská Bystrica – Bratislava budú mať posunuté časy príchodov a odchodov na hlavnej stanici v Bratislave, a to v súvislosti s výlukami. Medzinárodné spoje Košice – Mukačevo budú odchádzať z Čiernej nad Tisou v iných časoch, aby sa vytvoril priestor na hraničné kontroly.
Vlaky Railjet xpress budú premávať iba medzi Bratislavou a Ötztalom, pričom ďalej cestujúcich prepravia náhradné autobusy do Sargansu. Tam môžu pokračovať pravidelnými spojmi dopravcu SBB do Zürichu. Výluka na úseku Arlberg v Rakúsku potrvá približne mesiac. ZSSK odporúča cestujúcim plánovať si cesty s predstihom a sledovať aktuálne cestovné poriadky.