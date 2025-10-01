Migaľ zostáva vo funkcii a chce plniť programové vyhlásenie vlády.
Na tlačovej konferencii minister investícií Samuel Migaľ urobil zásadné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a návrate do rezortu. Podľa vlastných slov mu slovenskí lekári zachránili život a zdôraznil, že zdravie je dôležitejšie než politika.
Migaľ reagoval aj na správy o možnom odvolaní a novom ministrovi z Hlasu. Podľa jeho slov prezident Peter Pellegrini údajne tlačí na premiéra Roberta Fica s cieľom povaliť vládu a vytvoriť úradnícku vládu, čím by získal väčší vplyv. Minister tieto tvrdenia označil za „diabolský plán“, pričom zopakoval, že zostáva vo funkcii a chce plniť programové vyhlásenie vlády.
Migaľ upozornil aj na „nahrávky“, ktoré podľa neho slúžia na destabilizáciu vlády. Na otázky novinárov ohľadom zdrojov informácií a rokovaní s premiérom neuviedol bližšie detaily.