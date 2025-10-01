Ministerstvo hospodárstva bude domácnosti informovať elektronicky.
Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili nový zákon o adresnej energopomoci, ktorý nadobudne účinnosť 10. októbra. Od budúceho roka tak domácnosti s nižšími príjmami dostanú cielenú pomoc na elektrinu, plyn a teplo, pričom končí doterajšia plošná kompenzácia nákladov.
Zákon stanovuje podmienky nároku, spôsob poskytovania energopomoci a práva a povinnosti zúčastnených subjektov. Pomoc sa bude poskytovať buď prostredníctvom upravených cien energií, alebo formou energopoukážok. Ministerstvo hospodárstva bude domácnosti informovať elektronicky a každý, komu pomoc neprislúcha, ju môže namietať do 60 dní od vzniku nároku alebo doručenia poukážky.
Údaje o domácnostiach pre výpočet energopomoci získava MH z nového registra odberných miest a po výpočte sa automaticky zmažú. Poslanci odmietli opozičné pozmeňujúce návrhy týkajúce sa ochrany osobných údajov a stropu na prevádzkové výdavky.