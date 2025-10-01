Kategórie
Domov
TASR
dnes 1. októbra 2025 o 10:50
Čas čítania 0:22

V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí

Kategória:
Slovensko
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
Zdroj: Pexels/Vincent M.A. Janssen/na voľné použitie

Obec upozorňuje majiteľov psov, aby v tejto oblasti nepúšťali svojich domácich miláčikov na voľný výbeh.

Obec Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese upozorňuje na sociálnej sieti občanov na opakovaný výskyt medveďa v zastavanom území. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v stredu zaznamenali pohyb medvedice s dvoma mláďatami na Severnej ulici.

„O pohybe medveďa bol informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Správy Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Vyzývame občanov k zvýšenej ostražitosti a žiadame ich, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami,“ uviedla obec a zároveň upozorňuje majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Milan Kapusta
medvede Medvede na Slovensku Správy z domova
Náhľadový obrázok: Pexels/Vincent M.A. Janssen/na voľné použitie
