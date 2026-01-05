Odborníci vydali výstrahy prvého a druhého stupňa, pričom upozorňujú na možné poškodenie zdravia pri pohybe v exteriéri.
V pondelok ráno potrápia obyvateľov viacerých lokalít na severnom a strednom Slovensku nízke teploty. Na niektorých miestach klesne ortuť teplomera na -15 až -19 stupňov Celzia, v okrese Námestovo hrozí mráz až -20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto na svojom webe zverejnil výstrahy prvého a druhého stupňa.
Výstraha pokrýva celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. „V daných lokalitách ojedinele očakávame minimálnu teplotu vzduchu -15 až -19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Hoci tento mráz nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, môže ľuďom poškodiť zdravie,“ dodali meteorológovia.