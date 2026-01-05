Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 5. januára 2026 o 8:00
Čas čítania 0:26

Na Slovensku dnes udrie extrémny mráz. Teploty klesnú až na -20 stupňov Celzia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na Slovensku dnes udrie extrémny mráz. Teploty klesnú až na -20 stupňov Celzia
Zdroj: Usplash/Aaron Burden/volně k užití

Odborníci vydali výstrahy prvého a druhého stupňa, pričom upozorňujú na možné poškodenie zdravia pri pohybe v exteriéri.

V pondelok ráno potrápia obyvateľov viacerých lokalít na severnom a strednom Slovensku nízke teploty. Na niektorých miestach klesne ortuť teplomera na -15 až -19 stupňov Celzia, v okrese Námestovo hrozí mráz až -20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto na svojom webe zverejnil výstrahy prvého a druhého stupňa.

Výstraha pokrýva celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. „V daných lokalitách ojedinele očakávame minimálnu teplotu vzduchu -15 až -19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Hoci tento mráz nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, môže ľuďom poškodiť zdravie,“ dodali meteorológovia.

5. januára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:30 Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
5. januára 2026 o 6:30 Čas čítania 0:25 Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností
4. januára 2026 o 16:30 Čas čítania 0:27 Francúzske lyžiarske stredisko ponúka lyžovanie zadarmo celú sezónu. Nejde o akciu, ale snahu ušetriť Francúzske lyžiarske stredisko ponúka lyžovanie zadarmo celú sezónu. Nejde o akciu, ale snahu ušetriť
mrázpočasie
Zdroj: TASR/František Iván
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 12:31
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
včera o 11:55
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 11:55
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
včera o 12:31
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
30. 12. 2025 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
Lifestyle news
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
pred 42 minútami
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
pred hodinou
John Wick a Saw môžu dostať nové herné adaptácie
včera o 13:32
Seriálový Harry Potter má byť verný knihám. Herec opisuje pocity z natáčania
včera o 11:42
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
pred 2 dňami
Dánska štátna pošta doručila posledný list v histórii. Po viac ako 400 rokoch končí s doručovaním
pred 2 dňami
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
pred 2 dňami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností
dnes o 06:30
Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností
Rozosielanie energopoukážok za rok 2026 prebehne v dvoch etapách.
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred 3 hodinami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
včera o 12:31
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
pred 2 hodinami
Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
pred 56 minútami
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
2
29. 12. 2025 10:59
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
30. 12. 2025 10:51
Zarábaš priveľa? Štát končí s daňovou úľavou pre týchto ľudí. Pozri sa, ako klesá daňové minimum

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Atmosféru neistoty umocňovali personálne spory, mediálne výpady politikov a viaceré kauzy, ktoré postupne formovali obraz turbulentného roka.
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia