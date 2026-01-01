Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 1. januára 2026 o 6:24
Čas čítania 0:21

V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov

V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov

Spoločnosť Agrofarma okamžite zastavila predaj a v spolupráci s veterinárnou správou prijala prísne opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľov.

Veterinárni inšpektori zistili kontamináciu v bryndzi od výrobcu AGROFARMA, Červený Kameň. Testy piatich odobratých vzoriek potvrdili prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes, informuje SVPS.sk.

29. decembra 2025 o 13:04 Čas čítania 0:30 VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo

Spoločnosť v dotknutom období vyrobila celkovo 17 031 kilogramov mliečnych výrobkov. Výrobca tento tovar distribuoval nielen na slovenský trh, ale aj k odberateľom do Českej republiky a Maďarska.

Prevádzkovateľ na situáciu zareagoval bezodkladne. O kontaminácii informoval všetkých svojich odberateľov a okamžite vydal zákaz predaja podozrivých výrobkov. Firma zároveň zaviedla nápravné opatrenia a splnila všetky príkazy, ktoré jej uložila príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS).

30. decembra 2025 o 14:04 Čas čítania 0:47 Slovenskí mlynári varujú pred pečivom zo západu: Môže vraj obsahovať škodlivú múku Slovenskí mlynári varujú pred pečivom zo západu: Môže vraj obsahovať škodlivú múku
30. decembra 2025 o 13:43 Čas čítania 0:15 Zrážka vlaku s autom pri Vrábľoch: Cestujúci nabrali viac ako 100-minútové meškanie Zrážka vlaku s autom pri Vrábľoch: Cestujúci nabrali viac ako 100-minútové meškanie
30. decembra 2025 o 11:30 Čas čítania 0:42 Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo
bryndza
Zdroj: Pxhere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Potraviny Správy z domova
